القراصيا: كنز رمضاني لمرضى الأنيميا.. فوائد مذهلة وطرق تناول مبتكرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 07:52 مساءً - يعاني مرضى الأنيميا خلال شهر رمضان من مضاعفات عديدة نتيجة نقص الحديد. ولكن، هل تعلم أن القراصيا، تلك الفاكهة المجففة اللذيذة، يمكن أن تكون حليفك الأمثل في رمضان؟

القراصيا: مصدر غني بالحديد والعناصر الغذائية

أكدت الدكتورة آمال فتحي، استشاري السمنة والنحافة بقصر العيني، أن القراصيا تعتبر كنزًا غذائيًا لمرضى الأنيميا، فهي غنية بالحديد وفيتامين C والألياف، مما يجعلها خيارًا مثاليًا خلال شهر رمضان.

فوائد القراصيا لمرضى الأنيميا في رمضان:

غنية بالحديد: تعتبر القراصيا مصدرًا جيدًا للحديد النباتي، الذي يساعد في إنتاج الهيموجلوبين، المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم.

تحسين امتصاص الحديد: تحتوي على فيتامين C الذي يعزز امتصاص الحديد في الجسم، خاصةً عند تناولها مع أطعمة أخرى غنية بالحديد.

توفير الطاقة: تمنح الجسم الطاقة الطبيعية اللازمة لمقاومة الشعور بالإرهاق والتعب الناتج عن الأنيميا.

تحسين الهضم: غنية بالألياف التي تحسن عملية الهضم وتمنع الإمساك، مما يعزز امتصاص العناصر الغذائية.

تنظيم مستوى السكر في الدم: لا تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستوى السكر، مما يجعلها مناسبة لمرضى السكري والصائمين.

طرق مبتكرة لتناول القراصيا في رمضان:

وقت الإفطار: تناول 3-5 حبات من القراصيا المنقوعة مع التمر أو قبل وجبة الإفطار.

وقت السحور: إضافة القراصيا إلى الشوفان أو الزبادي لزيادة امتصاص الحديد وتوفير الطاقة خلال الصيام.

عصير القراصيا: نقع القراصيا طوال الليل ثم مزجها وشربها على الإفطار أو السحور.

نصائح إضافية لتعزيز امتصاص الحديد:

تناول القراصيا مع مصادر فيتامين C مثل عصير الليمون أو البرتقال.

تجنب تناول الشاي والقهوة مباشرة بعد تناول القراصيا، حيث أنها تعيق امتصاص الحديد.

هذا والقراصيا هي إضافة رائعة لنظامك الغذائي في رمضان، خاصة إذا كنت تعاني من الأنيميا. تناولها بانتظام وبطرق مبتكرة للاستفادة من فوائدها العديدة والحفاظ على صحتك خلال الشهر الفضيل.