الجسيمات البلاستيكية الدقيقة: غزو صامت يهدد صحتك

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 07:52 مساءً - تُعد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة خطرًا صامتًا يهدد صحتنا، حيث تتسرب إلى غذائنا ومياهنا وهواءنا، وتتراكم في أجسامنا مع مرور الوقت. إليك كيف تدخل هذه الجسيمات إلى نظامك الغذائي، وكيف يمكنك تقليل تعرضك لها:

كيف تتسلل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة إلى غذائك؟

مياه الشرب:

تلوث مياه الصنبور والمياه المعبأة بالجسيمات البلاستيكية الدقيقة نتيجة تلوث الأنابيب البلاستيكية والتغليف والتلوث البيئي.

المأكولات البحرية:

تستهلك الكائنات البحرية، مثل الأسماك والمحار، الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من المياه الملوثة، والتي تنتقل إلينا عند تناولها.

الملح والسكر:

يحتوي ملح الطعام، وخاصة ملح البحر، والسكر على مستويات عالية من التلوث بالبلاستيك الدقيق.

التغليف البلاستيكي:

تمتص الأطعمة المصنعة والمغلفة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة من عبواتها وأغلفتها البلاستيكية.

الجسيمات المحمولة جوًا:

تتواجد الجسيمات البلاستيكية الدقيقة في غبار المنازل وفي الهواء الذي نستنشقه، وتستقر على الطعام المكشوف.

خطوات بسيطة لتقليل تعرضك للجسيمات البلاستيكية الدقيقة

شرب الماء المفلتر:

استخدم مرشحات المياه عالية الجودة التي تزيل الجسيمات البلاستيكية الدقيقة، مثل مرشحات الكربون النشط أو مرشحات التناضح العكسي.

اختيار الأطعمة الطازجة:

قلل من تناول الأطعمة المصنعة والمغلفة، واختر الأطعمة الطازجة بدلاً منها.

الحد من تناول المأكولات البحرية:

اختر المأكولات البحرية التي يتم اصطيادها بطريقة مستدامة.

استخدام حاويات زجاجية أو من الفولاذ المقاوم للصدأ:

استخدم حاويات زجاجية أو من الفولاذ المقاوم للصدأ لتخزين الطعام بدلاً من البلاستيك.

تجنب البلاستيك أحادي الاستخدام:

قلل من استخدام المصاصات البلاستيكية والأواني وأغلفة الطعام.

تغطية الطعام:

قم بتغطية الطعام المكشوف.

استخدام منسوجات الألياف الطبيعية:

استخدم الملابس المصنوعة من القطن والكتان.

نصائح إضافية

قم بتنظيف منزلك بانتظام لتقليل الغبار الذي يحتوي على الجسيمات البلاستيكية الدقيقة.

ادعم الشركات التي تستخدم عبوات مستدامة.

كن على دراية بأن الجسيمات البلاستيكية الدقيقة يمكن أن تتواجد في مواد أخرى مثل مستحضرات التجميل.