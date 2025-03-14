مدرب إسبانيا: يامال يجب أن يكون مستعداً للانتقادات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 07:52 مساءً - أكد لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، أن نجم برشلونة، لامين يامال، يجب أن يكون مستعداً للتعامل مع الانتقادات.

وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، قال دي لا فوينتي: “لامين لا يزال في مرحلة التكوين والنضج. يبدو وكأنه منذ سنوات طويلة في المنتخب، رغم أن عمره 17 عاماً فقط. يجب أن نطلب منه مواصلة الاستمتاع بكرة القدم، وأن يلعب كما يحلو له”.

وأضاف: “أول من سينتقدونه هم أنتم. كل من يقول إنه عبقري. يجب أن يكون مستعداً للانتقادات، فهي جزء من مرحلة النضج، لكننا سعداء في كل الأحوال بوجود لاعبين بهذه الموهبة”.

وعن استدعاء راؤول أسينسيو، مدافع ريال مدريد، للمرة الأولى، قال: “راؤول يقدم موسماً عظيماً. لقد انضم قبل ذلك للمنتخبات الوطنية الشابة، لكن ليس في منتخب دون 21 عاماً، لكن هناك لاعبين يتطورون بسرعة كبيرة”.

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة هولندا في فترة التوقف الدولي المقبلة، في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.