كونسيساو: نكافح كل يوم لإحداث ثورة في ميلان

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 06:55 مساءً - تحدث سيرجيو كونسيساو، مدرب ميلان، عن مواجهة كومو، التي ستقام غداً السبت، في الجولة 29 من الدوري الإيطالي.

وقال كونسيساو في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “كانت ردة فعل اللاعبين رائعة من حيث الروح المعنوية. أحب رؤية سلوكهم حتى في المباريات التدريبية، يبدون مبتهجين وسعداء”.

وأضاف: “نكافح كل يوم لإحداث ثورة. هذا مهم كفريق. إذا حققنا ذلك ستتحسن نتائجنا. نركز على الحاضر. لدينا مباراة مهمة وصعبة ضد كومو”.

وتابع: “لا داعي للتفكير في المستقبل البعيد. علينا العمل كل يوم، ويمكنك أن ترى متعة العمل حتى عندما نبذل قصارى جهدنا. المجموعة في وضع جيد”.

وأكمل: “خلال الأسبوعين الماضيين قدموا لي أداءً رائعاً. علينا الاستمرار في هذا المسار وسنرى أين سنصل. نحاول العمل على جميع الجوانب البدنية، والنفسية، والتكتيكية. أنا سعيد بهذا الأسبوع تماماً كما كنت في الأسبوع الماضي”.

وحول أنباء إقالته وتفاوض ميلان مع مدربين آخرين، علق كونسيساو: “لا أستطيع التحكم فيما يقوله الآخرون أو يفكرون فيه. أستطيع التحكم بما نفعله في التدريب، أما الباقي فهو كما هو”.

وأتم: “أمارس كرة القدم منذ سنوات عديدة. أنا معتاد على كل شيء. أحياناً أشعر بعدم احترام، لكنني معتاد على ذلك وهذه هي كرة القدم”.