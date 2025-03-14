6 خرافات شائعة في عالم اللياقة البدنية قد تزيد وزنك بدلًا من إنقاصه

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 06:55 مساءً - عالم اللياقة البدنية مليء بالخرافات التي قد تضر بصحتك وتعيق تحقيق أهدافك. إليك 6 خرافات شائعة يجب أن تتوقف عن تصديقها:

1. خرافة: الكربوهيدرات تجعلك بدينًا.

الحقيقة: الكربوهيدرات هي مصدر الطاقة الرئيسي للجسم. تجنبها تمامًا قد يؤدي إلى التعب وزيادة الوزن. المشكلة تكمن في الكربوهيدرات المكررة (الخبز الأبيض، الحلويات)، وليس في الكربوهيدرات الصحية (الحبوب الكاملة، الفواكه، الخضروات).

2. خرافة: تمارين البطن فقط تمنحك عضلات بطن مشدودة.

الحقيقة: الحصول على عضلات بطن مشدودة يتطلب مزيجًا من تمارين القوة، تمارين الكارديو، ونظام غذائي متوازن.

3. خرافة: رفع الأثقال يجعل النساء ذوات أجسام ضخمة.

الحقيقة: النساء لا يمتلكن مستويات هرمون التستوستيرون الكافية لبناء عضلات ضخمة مثل الرجال. رفع الأثقال يساعد على بناء عضلات خالية من الدهون وحرق الدهون.

4. خرافة: المزيد من العرق يعني تمرينًا أفضل.

الحقيقة: التعرق هو آلية الجسم للتبريد، وليس مؤشرًا على حرق السعرات الحرارية. ركز على تتبع التقدم في القوة والقدرة على التحمل.

5. خرافة: تخطي الوجبات يساعد على إنقاص الوزن.

الحقيقة: تخطي الوجبات يبطئ عملية الأيض ويزيد من الجوع، مما يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام وزيادة الوزن. تناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والألياف.

6. خرافة: التمارين الأطول هي الأفضل دائمًا.

الحقيقة: الإفراط في التدريب قد يؤدي إلى الإرهاق وفقدان العضلات. التمارين القصيرة عالية الكثافة (HIIT) قد تكون أكثر فعالية. ركز على جودة التمرين لا مدته.