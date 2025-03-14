نشكركم على متابعتكم خبر صحة قلبك تبدأ من الصباح: 7 عادات يومية بسيطة لقلب قوي وسليم على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 06:55 مساءً - تعتبر أمراض القلب السبب الأول للوفاة عالميًا، ولكن الخبر السار هو أن تغييرات بسيطة في نمط الحياة يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا. يبدأ يومك بصحة قلبك، فالعادات الصباحية التي تتبعها تحدد مسار يومك وصحة قلبك على المدى الطويل. باتباع 7 عادات صباحية سهلة، يمكنك تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والتمتع بحياة صحية ونشطة.

7 عادات صباحية لصحة قلبك:

ابدأ يومك بكوب من الماء الدافئ والليمون:

يعمل هذا المشروب المنعش على تنشيط عملية الأيض وترطيب الجسم، وهما عنصران أساسيان لصحة القلب.

الترطيب الجيد يحسن الدورة الدموية، بينما فيتامين سي الموجود في الليمون يقلل الالتهابات ويحسن صحة الأوعية الدموية.

تنفس بعمق وتأمل:

الضغط النفسي هو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب، والتنفس العميق والتأمل يساعدان على تقليل التوتر وخفض ضغط الدم.

بضع دقائق من التأمل في الصباح يمكن أن تهدئ جسمك وعقلك، مما يقلل الضغط على قلبك.

تحرك ونشط دورتك الدموية:

المشي لمدة 10-15 دقيقة في الصباح يحسن تدفق الدم ويحافظ على صحة القلب.

المشي يخفض الكوليسترول، ويقلل ضغط الدم، ويحافظ على وزن صحي.

إذا لم يكن المشي ممكنًا، جرب تمارين التمدد الخفيفة لتنشيط جسمك.

تناول فطورًا صحيًا ومتوازنًا:

تخطي وجبة الإفطار يؤدي إلى تقلبات في مستويات السكر في الدم وزيادة الشهية، مما يؤثر سلبًا على صحة القلب.

اختر وجبة إفطار غنية بالألياف مثل الشوفان والفواكه والمكسرات، وتجنب الأطعمة المصنعة والسكريات الزائدة.

استبدل القهوة بالشاي الأخضر أو الشاي العشبي:

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحسن وظائف الأوعية الدموية وتخفض الكوليسترول الضار.

الشاي العشبي، مثل الكركديه والزنجبيل، له فوائد صحية للقلب أيضًا.

تعرض لأشعة الشمس الصباحية:

ضوء الشمس يساعد جسمك على إنتاج فيتامين د، وهو ضروري لصحة القلب.

نقص فيتامين د مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، لذا خصص 10-15 دقيقة للتعرض لأشعة الشمس.

ابدأ يومك بإيجابية:

العقلية الإيجابية تقلل التوتر وتحسن صحة القلب.

مارس الامتنان، اكتب مذكراتك، أو فكر في الأشياء التي تشعر بالامتنان لها.

نصائح إضافية لصحة قلبك:

حافظ على وزن صحي.

مارس التمارين الرياضية بانتظام.

تجنب التدخين.

قلل من تناول الأطعمة المالحة والدهنية.

احصل على قسط كافٍ من النوم.