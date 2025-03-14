الخس في رمضان: كنز غذائي لترطيب الجسم وتعزيز الصحة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 05:53 مساءً - يعتبر الخس من أهم الخضروات الورقية التي تزخر بالفوائد الصحية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك. فهو غني بالعناصر الغذائية الأساسية والفيتامينات والمعادن، بالإضافة إلى نسبة عالية من الماء والألياف.

فوائد الخس الصحية في رمضان:

ترطيب الجسم ومكافحة الجفاف:

يحتوي الخس على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم توازن السوائل في الجسم، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمكافحة الجفاف خلال ساعات الصيام.

يساهم في تعويض السوائل المفقودة، وحماية الجسم من أعراض الجفاف مثل الإرهاق والدوخة.

تحسين الهضم وتخفيف الإمساك:

بفضل محتواه العالي من الألياف، يعزز الخس حركة الأمعاء ويحسن عملية الهضم، مما يساعد على الوقاية من الإمساك الذي قد يصيب البعض خلال رمضان.

تعزيز الشبع والمساعدة في التحكم بالوزن:

يمنح الخس شعورًا بالشبع والامتلاء، مما يساعد على التحكم في كمية الطعام المتناولة، وبالتالي الحفاظ على وزن صحي أو فقدان الوزن الزائد.

يحتوي على القليل من السعرات الحرارية.

تقوية العظام:

يعد الخس مصدرًا ممتازًا لفيتامين ك، الضروري لصحة العظام وتقويتها.

زيادة الطاقة والحيوية:

يساهم ترطيب الجسم الجيد الذي يوفره الخس في تحسين مستويات الطاقة والحيوية خلال شهر رمضان.

تعزيز المناعة:

الخس مليء بمضادات الأكسدة، مثل: البيتا كاروتين، وفيتامين أ، وفيتامين ج، فهو يساعد على تعزيز المناعة ومحاربة الالتهابات، وتعزيز صحة الجلد.

نصائح لإضافة الخس إلى نظامك الغذائي في رمضان:

أضف الخس إلى طبق السلطة اليومي.

استخدم أوراق الخس كبديل صحي للسندويشات.

تناول الخس كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية.

يمكنك إضافته إلى أطباق الشوربة.