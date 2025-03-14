أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة فياريال

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 05:53 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة فياريال، غداً السبت، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد الشاب فيكتور بالديبينياس للمرة الأولى، ويشغل اللاعب مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: كورتوا، لونين، فران غونزاليس.

خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، روديجر، أسينسيو، دييجو أجوادو، فيكتور بالديبينياس.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.