في رمضان .. ٣ أطباق رئيسية على سفرتك يومياً

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 04:52 مساءً - تنويع السفرة الرمضانية يوميًا من خلال أطباق مميزة

مع حلول شهر رمضان المبارك، يسعى الكثيرون لتحضير وجبات متميزة وذات طابع خاص لتزين سفرة الإفطار طوال الشهر الكريم. نستعرض في هذا المقال ثلاثة أطباق رئيسية تلائم جميع الأذواق، وتمنح الصائمين خيارات متنوعة وشهية للإفطار.

الطبق الأول: كبسة الدجاج

تُعتبر الكبسة من أشهر الأطباق في المطبخ الخليجي والتي غزت السفرة الرمضانية بفضل مكوناتها الغنية ونكهتها الفريدة. لتحضير كبسة الدجاج، يُنصح باستخدام الأرز البسمتي والتوابل الخاصة بالكبسة مع قطع من الدجاج.

يُطهى الدجاج مع البصل والبهارات مثل الهيل والزعفران.

يُضاف الأرز المطبوخ ويترك على نار هادئة حتى يستوي.

تُزيّن الطبق بالمكسرات والزبيب لمزيد من النكهة والتقديم الجذاب.

الطبق الثاني: طاجين اللحم بالبرقوق

الطاجين هو طبق مغربي تقليدي يجمع بين اللحوم والخضراوات المجففة، وأحد الطواجن اللذيذة هو طاجين اللحم بالبرقوق الذي يضيف لمسة حلاوة فريدة للوجبة.

يُطهى اللحم مع البصل والتوابل مثل الزنجبيل والزعفران.

تُضاف حبات البرقوق المغموسة في ماء الزهر لتعزيز النكهة.

يُترك الطاجين حتى ينضج ويُقدم مع خبز مغربي أو أرز.

الطبق الثالث: لازانيا بالخضار

لمن يُفضلون الأطباق النباتية أو يرغبون في تجربة شيء مختلف، اللازانيا بالخضار هي الخيار الأمثل. تُحضّر باستخدام معكرونة اللازانيا والعديد من الخضار المتنوعة مثل السبانخ والفلفل الحلو والطماطم.

تُرتب طبقات من اللازانيا مع صلصة الطماطم والخضروات والبشاميل.

يُضاف جبن الموزاريلا على السطح لأفضل نكهة.

تُخبز في الفرن حتى تذوب الجبنة ويكتسب الوجه لونًا ذهبيًا.

في الختام، من المهم مراعاة تنويع الأطباق في شهر رمضان لتوفير التغذية المتوازنة لجميع أفراد الأسرة، وتقديم وجبات تشبع النفوس قبل البدء في الصلاة والعبادة. تبارك الله في هذه الأوقات ونسأل الله القبول والتوفيق للجميع.