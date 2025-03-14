وصفة ولا أ شهى لتحضر كعكة الجوز

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 04:52 مساءً - فوائد كعكة الجوز

الجوز من المكسرات اللذيذة والمغذية والتي تضيف نكهة مميزة لأي وصفة يُستخدم فيها. يحتوي الجوز على العديد من المغذيات المهمة مثل الأحماض الدهنية أوميغا-3، الألياف الغذائية، والفيتامينات الضرورية التي تعزز من صحة القلب والدماغ. عند تحضير كعكة الجوز، ستستمتع ليس فقط بطعمها الشهي وإنما أيضًا بمزاياها الصحية العديدة.

المكونات

لإعداد هذه الكعكة الشهية سوف تحتاج إلى المكونات التالية:

2 كوب من الطحين

1 1/2 كوب من السكر الناعم

3/4 كوب من الزبدة الطرية

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر

1/2 ملعقة صغيرة من الملح

3 بيضات

1 كوب من اللبن الزبادي

1 ملعقة صغيرة من الفانيلا

1 كوب من الجوز المفروم

طريقة التحضير

الخطوة 1: تحضير المزيج الجاف

في وعاء كبير، اخلط الطحين مع البيكنج باودر والملح. تأكد من خلط جميع المكونات الجافة بشكل متجانس.

الخطوة 2: تحضير المزيج السائل

في وعاء آخر، اخفق السكر والزبدة باستخدام خلاط كهربائي حتى يصبح القوام كريمي وخفيف. أضف البيض واحداً تلو الآخر، مع الاستمرار في الخفق بعد كل إضافة. ثم أضف الفانيلا واللبن الزبادي وامزج جيدًا.

الخطوة 3: دمج المكونات

أضف المزيج الجاف إلى السائل تدريجيًا واخلط حتى تتجانس المكونات بشكل كامل. عندما يكون الخليط جاهزًا، أضف الجوز المفروم وامزج بلطف.

الخطوة 4: الخبز

سخن الفرن إلى 180 درجة مئوية. ضع الخليط في قالب مدهون بالزبدة والدقيق. اخبز الكعكة لمدة 45-50 دقيقة أو حتى يخرج العود الخشبي نظيفاً عند غرزه في منتصف الكعكة.

نصائح للتقديم

يمكنك تقديم كعكة الجوز هذه دافئة مع فنجان من القهوة أو الشاي. لإضافة لمسة مميزة يمكنك رش قليل من السكر البودرة على سطح الكعكة قبل التقديم، أو زينها ببعض الجوز الكامل. استمتع بالمذاق الشهي والفوائد الصحية مع عائلتك وأصدقائك.