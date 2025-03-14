قائمة المنتخب العماني لمواجهتي كوريا الجنوبية والكويت

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 03:55 مساءً - أعلن رشيد جابر، مدرب المنتخب العماني، قائمة الفريق لمواجهة كل من كوريا الجنوبية والكويت في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

إبراهيم المخيني، عبدالملك البادري، معتصم الوهيبي، خالد البريكي، أحمد الخميسي، ثاني الرشيدي، ماجد السعدي، غانم الحبشي، علي البوسعيدي، أحمد الكعبي، ملهم السنيدي، أمجد الحارثي، حارب السعدي، عبد الله فواز، أرشد العلوي، الفرج الكيومي، المنذر العلوي، عبد الرحمن المشيفري، صلاح اليحيائي، حاتم الروشدي، جميل اليحمدي، حسين الشحري، عصام الصبحي، محسن الغساني، زاهر الأغبري، ناصر الرواحي.

ويحتل المنتخب العماني، المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية للتصفيات المونديالية، برصيد 6 نقاط، من الانتصار في مباراتين، والخسارة في 4.