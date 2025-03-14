قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 03:55 مساءً - أعلن وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، قائمة أسود الأطلس لمواجهة النيجر وتنزانيا يومي 21 و25 من الشهر الجاري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير المحمدي (نهضة بركان)، المهدي بنعبيد (الوداد البيضاوي).

الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، عبد الكبير عبقار (ديبورتيفو ألافيس)، جمال حركاس (الوداد الرياضي)، نايف أكرد (ريال سوسيداد)، عمر الهلالي (إسبانيول)، آدم أزنو (بلد الوليد)، جواد اليميق (الوحدة السعودي).

الوسط: سفيان أمرابط (فنربخشة)، إسماعيل صيباري (آيندهوفن)، بلال الخنوس (ليستر سيتي)، إبراهيم دياز (ريال مدريد)، أسامة ترغالين (فينورد)، عز الدين أوناحي (باناثينايكوس)، بلال نذير (مارسيليا).

الهجوم: شمس الدين طالبي (كلوب بروج)، أسامة الصحراوي (ليل)، أمين عدلي (باير ليفركوزن)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، حمزة إكمان (رينجرز)، يوسف النصيري (فنربخشة)، إلياس بن صغير (موناكو)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس).

ويتصدر منتخب المغرب ترتيب المجموعة الخامسة في تصفيات كأس العالم برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة.