طريقة تحضير البقلاوة: حلوى شرقية شهية تذوب في الفم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 03:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

البقلاوة من أشهر الحلويات الشرقية التي تتميز بمذاقها الرائع وقوامها المقرمش. تُحضر من عجينة رقيقة تُعرف بعجينة البقلاوة أو الجلاش، وتُحشى بالمكسرات المطحونة مثل الفستق أو الجوز، ثم تُخبز وتُغطى بشراب السكر لتعطيها طعمًا لذيذًا. إليك طريقة تحضير البقلاوة خطوة بخطوة.

– 500 جرام عجينة البقلاوة (جلاش)

– 2 كوب فستق مطحون (أو مكسرات حسب الرغبة)

– 1 كوب سمنة ذائبة

– 1 كوب سكر

– 1 كوب ماء

– ملعقة صغيرة ماء ورد

– ملعقة صغيرة عصير ليمون

1. تحضير الشراب: في قدر صغير، ضعي السكر والماء على نار متوسطة حتى يذوب السكر تمامًا. أضيفي عصير الليمون وماء الورد واتركي الخليط يغلي لمدة 5 دقائق ثم ارفعيه عن النار واتركيه يبرد.

2. تحضير الحشوة: اطحني الفستق أو المكسرات الأخرى حتى تصبح ناعمة ولكن ليست مسحوقة تمامًا.

3. تجهيز العجينة: افردي عجينة البقلاوة على سطح نظيف ورشي عليها القليل من الماء لتلين. قطعي العجينة إلى قطع بحجم الصينية التي ستستخدمينها.

4. تكوين الطبقات: دهني الصينية بالسمنة الذائبة وضعي طبقة من عجينة البقلاوة في القاع. رشي طبقة خفيفة من المكسرات المطحونة ثم كرري العملية حتى تنتهي الكمية، مع التأكد من أن الطبقة الأخيرة من العجينة.

5. التقطيع: باستخدام سكين حادة، قطعي البقلاوة إلى مربعات أو معينات قبل الخبز.

6. الخبز: اخبزي البقلاوة في فرن مُسخن مسبقًا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 30-40 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

7. إضافة الشراب: بعد إخراج البقلاوة من الفرن، صبي الشراب البارد عليها وهي ساخنة واتركيها لتتشرب الشراب.