6 نصائح هامة لمرضى الزهايمر.. و3 أطعمة لتقوية الذاكرة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 02:49 مساءً - نصائح هامة لمرضى الزهايمر

التعامل مع مرض الزهايمر يتطلب اهتمامًا خاصًا واستراتيجيات محددة للمساعدة في تحسين جودة الحياة للمصابين. هنا سنقدم بعض النصائح التي يمكن أن تكون مفيدة لمقدمي الرعاية والمرضى على حد سواء.

1. إنشاء بيئة آمنة

تأكد من أن المنزل مجهز بشكل يجعل التنقل آمنًا للشخص المصاب بالزهايمر. قم بإزالة العوائق غير الضرورية وتأكد من أن الأرضيات غير زلقة.

2. التحفيز الذهني

شجع المريض على ممارسة أنشطة ذهنية مثل قراءة الكتب أو حل الألغاز البسيطة للمساعدة في تنشيط العقل.

3. الروتين اليومي

حاول تنظيم يوم المريض بوضوح وبشكل منتظم. الروتين يساعد على الحد من القلق والارتباك.

4. النشاط البدني

تشجيع المريض على ممارسة النشاط البدني المعتدل مثل المشي، حيث يسهم في تحسين المزاج والصحة العامة.

5. التغذية السليمة

احرص على توفير وجبات غذائية متوازنة تتضمن الخضروات والفواكه والمكسرات، مما يساعد في دعم الصحة العقلية.

6. الدعم الاجتماعي

توفير فرص للتواصل الاجتماعي مثل حضور مجموعات الدعم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على المزاج العام للمريض.

أطعمة لتقوية الذاكرة

إلى جانب النصائح السابقة، تعتبر التغذية عاملاً حيويًا في دعم الذاكرة وتعزيز صحة الدماغ. إليك ثلاث أطعمة معروفة بفوائدها في هذا المجال:

الأسماك الدهنية: تحتوي الأسماك مثل السلمون والتونة على أحماض أوميغا-3 التي تعزز صحة الدماغ.

تحتوي الأسماك مثل السلمون والتونة على أحماض أوميغا-3 التي تعزز صحة الدماغ. التوت: يتميز التوت بخصائصه المضادة للأكسدة والتي تقلل من التهابات الدماغ وتحسن الذاكرة.

يتميز التوت بخصائصه المضادة للأكسدة والتي تقلل من التهابات الدماغ وتحسن الذاكرة. الجوز: غني بفيتامين E والدهون الصحية التي تساعد على تحسين وظائف الدماغ والحفاظ على الذاكرة.

باستخدام هذه النصائح الغذائية والسلوكية، يمكن للمرضى ومقدمي الرعاية تحسين نوعية الحياة وتقليل تأثيرات مرض الزهايمر.