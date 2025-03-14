أنشيلوتي: يجب أن نلعب مباراة ذكية أمام فياريال

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 02:49 مساءً - تحدث الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن مواجهة فياريال، غداً السبت، في الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال أنشيلوتي عن وضعية فينيسيوس جونيور: “لقد أعطيناه يوماً إضافياً من الراحة، لأنه كان لا يزال متعباً جداً. غداً سيكون جاهزاً ومتاحاً. ليس لديه أي مشاكل على الإطلاق، فقط متعب قليلاً”.

وعن حال الفريق، أوضح: “التعافي، لأن الراحة لفترة قصيرة. ومن الواضح أن هذا سيكون أحد الجوانب التي يجب أخذها في الاعتبار للغد. يجب علينا أن نلعب مباراة ذكية”.

وعن استدعاء أسينسيو لمنتخب إسبانيا، علق قائلاً: “لقد احتفلنا به. هذه أخبار جيدة جداً. لقد استحق ذلك لعمله وتفانيه. إنه يستحق كل هذا”.

وعن ضغط المباريات، أشار: “أنا لا أفهم لماذا، ولكن ليس هناك شيء يمكننا القيام به. ولكن هذا هو التقويم”.

وعن تحليله للموسم، أفاد: “رغم الصعوبات، وصلنا إلى شهر مارس، وما زلنا ننافس في جميع المسابقات. وهذا لم يحدث في السنوات الثلاث الماضية”.

وعن مواجهة الغد، قال: “علينا غداً أن نبذل جهداً استثنائياً. لا يمكننا أن نحصل على الطاقة والانتعاش الذي نحتاجه لأننا لا نملك الوقت الكافي لذلك. لكن يتعين علينا أن نتحلى بموقف جيد، وأن نلعب لعبة ذكية”.

وأتم: “من الواضح أننا يجب أن نحفز الفريق أكثر لمباراة الغد مقارنة بمواجهة إقصائية في دوري أبطال أوروبا. لأنه في الاقصائيات يأتي التحفيز دون فعل شيء”.