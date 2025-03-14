الدوري الإيطالي (29): جنوى يستقبل ليتشي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا جنوى وليتشي، مباريات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق جنوى قبل هذه المباراة في المركز الثاني عشر بـ 32 نقطة، ويتواجد فريق ليتشي في المركز السادس عشر بـ 25 نقطة.

ويتصدر إنتر ميلان ترتيب فرق الدوري الإيطالي بـ 61 نقطة، يليه نابولي بـ 60 نقطة، وأتلانتا 58 نقطة في المركز الثالث.