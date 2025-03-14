الدوري الألماني (26): صراع الهبوط يحضر في لقاء سانت باولي وهوفنهايم

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الجمعة، سانت باولي وهوفنهايم، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، في افتتاح منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الألماني بكرة القدم.

يدخل سانت باولي هذه المباراة وهو في المركز الخامس عشر بـ 22 نقطة، فيما يتواجد فريق هوفنهايم في المركز الرابع عشر بـ 26 نقطة.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني بـ 61 نقطة، يليه باير ليفركوزن بـ 53 نقطة، وفي المركز الثالث فريق ماينز بـ 44 نقطة.