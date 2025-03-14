الدوري الإسباني (28): لاس بالماس يلاقي ألافيس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا لاس بالماس وديبورتيفو ألافيس منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم، اليوم الجمعة، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة.

يتواجد فريق لاس بالماس في المركز التاسع عشر بـ 24 نقطة، فيما يتواجد فريق ديبورتيفو ألافيس في المركز الثامن عشر بـ 26 نقطة.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 57 نقطة وله مباراة مؤجلة مع أوساسونا، ويساويه ريال مدريد بنفس الرصيد في المركز الثاني، وأتلتيكو مدريد في المركز الثالث بـ 56 نقطة.