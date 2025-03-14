أجمل الوصفات التقليدية لرمضان: من المطبخ العربي إلى العالمي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 07:52 صباحاً - أشهى الحلويات الرمضانية

تعد الحلويات جزءًا لا يتجزأ من مائدة رمضان في كل بيت عربي، حيث تضفي لمسة من الحلاوة والفرحة على لحظات الإفطار. من بين الحلويات التقليدية التي يفضلها الجميع نذكر:

الكنافة: تُصنع من عجينة الشعرية الرقيقة وتُحشى بالجبن أو القشطة وتُغطى بالشيرة.

البسبوسة: كيكة السميد المحلاة بالقطر، تُزين غالبًا باللوز أو الفستق.

القطايف: فطائر محلاة تُحشى بالمكسرات أو الجبن ثم تُقلى لتكون مقرمشة ولذيذة.

طريقة تحضير الحلويات الرمضانية

فيما يلي نقدم وصفة بسيطة وسهلة لتحضير الكنافة في المنزل:

المكونات: نصف كيلو من عجينة الكنافة كوب من الزبدة المذابة كوب ونصف من السكر كوب من الماء ملعقة صغيرة من عصير الليمون حشوة من الجبن أو القشطة حسب الرغبة

الخطوات: تحضّر الشيرة بخلط السكر والماء على النار، ثم يضاف عصير الليمون وتترك لتبرد. تُفتت عجينة الكنافة وتُمزج مع الزبدة المذابة جيدًا. توضع نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالزبدة وتفرد جيدًا. توزّع الحشوة بالتساوي فوقها، ثم تغطى بباقي الكنافة. توضع في فرن مُسخن مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لمدة 30-40 دقيقة حتى تكتسب اللون الذهبي. تُسقى الكنافة بالشيرة وتُترك لتبرد قليلاً قبل التقديم.



وصفات الإفطار الشهية

تعتمد وجبة الإفطار الرمضاني على تنوع الأطباق التي تمد الصائم بالطاقة والتغذية اللازمة بعد يوم طويل من الصيام. من بين الأطباق التقليدية نذكر:

الشوربة: خاصة شوربة العدس أو الفريكة، فهي سهلة الهضم ومليئة بالعناصر الغذائية.

المحاشي: مثل الكوسا والفلفل المحشي بالأرز واللحم المفروم.

الكبسة والرز باللحم: طبق تقليدي محبوب في العديد من البلدان العربية.

أفكار لتقديم الإفطار بأسلوب عصري

يمكن تحويل مائدة الإفطار إلى تجربة متنوعة عبر إدخال بعض الأطباق العالمية، مثل:

بدء الإفطار بالسلطات المنعشة، مثل سلطة سيزر بالدجاج أو التبولة المشرقة.

تقديم البيتزا كمقبلات جانبية بجانب الأطباق التقليدية.

إعداد سندويشات التاكو بشكل مبتكر يحاكي المطبخ المكسيكي.

ختامًا، رمضان هو الوقت للاحتفاء بالتنوع الغذائي والتذوق بين المأكولات التقليدية والحديثة. بإمكانك استكشاف وتجربة أطباق جديدة كل عام لإثراء تجربتك الرمضانية.