الدوري التركي (28): غلطة سراي يستقبل أنطاليا سبور

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يفتتح فريقا غلطة سراي وأنطاليا سبور اليوم الجمعة، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.

وتُستأنف غداً، السبت، مباريات هذه الجولة، فيلعب غازي عنتاب مع قيصري سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقاسم باشا مع ألانيا سبور الساعة 16:00، وقونيا سبور مع بشكتاش الساعة 20:30، وإسطنبول باشاك شهير مع طرابزون سبور بنفس التوقيت.

ولحساب الجولة ذاتها يلعب، الأحد، تشايكور ريزا سبور مع بودريم سبور الساعة 13:30، وهاتاي سبور مع سيفاس سبور الساعة 16:00، وجوزتبه مع أيوبسبور بنفس التوقيت، وفنربخشة مع سامسون سبور الساعة 20:30.

ترتيب فرق المقدمة

1- غلطة سراي: 68 نقطة

2- فنربخشة: 61 نقطة

3- سامسون سبور: 50 نقطة

4- بشكتاش: 44 نقطة

5- أيوبسبور: 43 نقطة