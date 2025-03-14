نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي (28): غلطة سراي يستقبل أنطاليا سبور على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يفتتح فريقا غلطة سراي وأنطاليا سبور اليوم الجمعة، الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري التركي بكرة القدم.
وتُستأنف غداً، السبت، مباريات هذه الجولة، فيلعب غازي عنتاب مع قيصري سبور الساعة 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، وقاسم باشا مع ألانيا سبور الساعة 16:00، وقونيا سبور مع بشكتاش الساعة 20:30، وإسطنبول باشاك شهير مع طرابزون سبور بنفس التوقيت.
ولحساب الجولة ذاتها يلعب، الأحد، تشايكور ريزا سبور مع بودريم سبور الساعة 13:30، وهاتاي سبور مع سيفاس سبور الساعة 16:00، وجوزتبه مع أيوبسبور بنفس التوقيت، وفنربخشة مع سامسون سبور الساعة 20:30.
ترتيب فرق المقدمة
1- غلطة سراي: 68 نقطة
2- فنربخشة: 61 نقطة
3- سامسون سبور: 50 نقطة
4- بشكتاش: 44 نقطة
5- أيوبسبور: 43 نقطة