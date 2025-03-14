رمضان في مختلف الثقافات: كيف يحتفل الناس حول العالم؟

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 06:55 صباحاً - “`html

رمضان: تجربة فريدة في كل بلد

رمضان هو شهر الروحانية والتأمل، ويشهد تباينًا كبيرًا في طرق الاحتفال به بين مختلف الثقافات حول العالم. سواء كان ذلك في الشرق الأوسط أو جنوب شرق آسيا أو حتى في الغرب، يظل هذا الشهر الكريم فترة مميزة يجتمع فيها المسلمون حول العالم بأهداف مشتركة، ولكن بأساليب متنوعة.

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

مصر: تعد الفوانيس والاحتفالات الشعبية والسهرات الليلية جزءًا لا يتجزأ من شهر رمضان في مصر.

تعد الفوانيس والاحتفالات الشعبية والسهرات الليلية جزءًا لا يتجزأ من شهر رمضان في مصر. المغرب: يُعرف رمضان في المغرب بتقاليد الإفطار المميزة، وخاصة الحريرة والشباكية التي تعد من الأطباق المفضلة.

يُعرف رمضان في المغرب بتقاليد الإفطار المميزة، وخاصة الحريرة والشباكية التي تعد من الأطباق المفضلة. السعودية: تمتلئ المساجد هنا بالمصلين، وتكثر الولائم الدينية التي تجمع العائلات والأصدقاء.

جنوب شرق آسيا

إندونيسيا: يعتبر “مدورودك” أو التواصل بين القرى والأحياء جزءًا من تقاليد رمضان، حيث يتبادل الأهل والأصدقاء الزيارات.

يعتبر “مدورودك” أو التواصل بين القرى والأحياء جزءًا من تقاليد رمضان، حيث يتبادل الأهل والأصدقاء الزيارات. ماليزيا: السوق الليلي المعروف بـ “بازار رمضان” هو وجهة شهيرة للتسوق وتجريب مجموعة متنوعة من الأطعمة.

أوروبا وأمريكا الشمالية

الولايات المتحدة: تجتمع الجاليات المسلمة في المساجد ومراكز الجالية للإفطار المشترك وتنظيم الفعاليات الروحية والاجتماعية.

تجتمع الجاليات المسلمة في المساجد ومراكز الجالية للإفطار المشترك وتنظيم الفعاليات الروحية والاجتماعية. بريطانيا: شهدت السنوات الأخيرة زيادة في الفعاليات الرمضانية العامة مثل الخيام الرمضانية التي تجمع المسلمين وغير المسلمين.

ثقافة مشتركة وروح رمضان

على الرغم من الفروقات الثقافية والطقوس المحلية، يبقى رمضان فرصة للمسلمين لتعزيز الروابط الاجتماعية وزيادة التعاطف والكرم مع الآخرين. يجلب هذا الشهر المبارك معه فرصًا للتقرب من العائلة، والاعتناء بالمحتاجين، وتعزيز السلام الداخلي من خلال العبادة والصوم.

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