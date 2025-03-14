أفكار لتزيين المنزل في رمضان: اجعل أجواءك مميزة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 05:53 صباحاً - تزيين المدخل وفناء المنزل

يعتبر المدخل والفناء الخارجي من الأماكن الأولى التي يلاحظها الضيوف عند زيارة منزلك. لذا، يمكنك وضع زينة مستوحاة من رمضان عند المدخل مثل الفوانيس أو الزينة الخفيفة. فكرة أخرى هي تعليق لافتة مكتوب عليها عبارة ترحيبية مثل “رمضان كريم”.

فوانيس رمضان

الفوانيس تعتبر من أهم الرموز الرمضانية التي تضفي جمالية خاصة على البيت. يمكنك وضعها في الفناء أو على الدرج لإضفاء جو رمضاني ساحر. اختر الفوانيس متعددة الألوان والمزخرفة لتنال إعجاب ضيوفك.

تزيين غرفة المعيشة والمطبخ

غرفة المعيشة والمطبخ هما مكان التجمع للعائلة والأصدقاء في رمضان، لذا يجب الحرص على زينتهما بحيث تعكس روحانية الشهر. يمكنك وضع مفارش طاولات بتصميمات إسلامية أو استخدام طقم أوانٍ يحمل نقوشًا رمضانية.

إضاءة مميزة

استخدم إضاءة خافتة في غرفة المعيشة والمطبخ وذلك بتركيب أضواء LED خافتة بلون أصفر أو أبيض. تساعد هذه الأضواء في خلق جو مريح ودافئ.

أفكار لتزيين الطاولة في رمضان

استخدام أواني زجاجية شفافة توضع بداخلها بذور الكتان أو الأزهار المجففة وتزيّن بالشمع لإضفاء أجواء رومانسية.

وضع طبق مليء بالتمر والمكسرات كنوع من الضيافة السريعة التي تتماشى مع العادات الرمضانية.

اختيار مفرش طاولة ذي تصميم عربي تقليدي مع إضافة لمسات بألوان زاهية.

كيفية إشراك الأطفال في الزينة

يمكنك إشراك الأطفال في تحضير زينة رمضان لجعلهم يشعرون ببهجة الشهر. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص ركن صغير لهم لصنع الفوانيس الورقية أو رسم وتلوين صور الهلال والنجوم وتعليقها في أرجاء المنزل.

نشاطات يدوية للأطفال

دع الأطفال يصنعون زينة خاصة بغرفهم، مثل عقود من ورق ملون، أو يمكنهم تصميم بطاقات رمضانية لتوزيعها على الجيران والأصدقاء. هذه النشاطات تضفي روح المشاركة والتعاون بين أفراد العائلة.

بهذه الأفكار البسيطة والمبتكرة، يمكنك الاستمتاع بأجواء رمضانية مميزة داخل منزلك وتضفي لمسات خاصة تحاكي قيم وروحانية الشهر الكريم.