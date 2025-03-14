نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (25): النصر يستقبل الخلود على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تقام اليوم، الجمعة، ثلاث مباريات في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة النصر مع الخلود، والخليج مع الوحدة، وضمك مع القادسية.
وتختتم مباريات هذه الجولة يوم السبت القادم، فيلعب الساعة 22:00 أيضاً الاتفاق مع الفيحاء، والتعاون مع الهلال، والأخدود مع الأهلي.
النتائج المسجلة في الجولة (25)
الاتحاد × الرياض 2-1
الشباب × العروبة 6-0
الفتح × الرائد 3-1
ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 61 نقطة
2- الهلال: 54 نقطة
3- القادسية: 51 نقطة
4- النصر: 48 نقطة
5- الأهلي: 48 نقطة