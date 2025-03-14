دوري روشن السعودي (25): النصر يستقبل الخلود

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، الجمعة، ثلاث مباريات في الجولة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة النصر مع الخلود، والخليج مع الوحدة، وضمك مع القادسية.

وتختتم مباريات هذه الجولة يوم السبت القادم، فيلعب الساعة 22:00 أيضاً الاتفاق مع الفيحاء، والتعاون مع الهلال، والأخدود مع الأهلي.

النتائج المسجلة في الجولة (25)

الاتحاد × الرياض 2-1

الشباب × العروبة 6-0

الفتح × الرائد 3-1

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 61 نقطة

2- الهلال: 54 نقطة

3- القادسية: 51 نقطة

4- النصر: 48 نقطة

5- الأهلي: 48 نقطة