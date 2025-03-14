وصفة سهلة وسريعة: باستا الزوكيني اللذيذة في 20 دقيقة!

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 05:53 صباحاً - إعداد باستا الزوكيني في وقت قصير

تعتبر وصفة باستا الزوكيني واحدة من الوصفات الصحية واللذيذة التي يمكن إعدادها بسهولة وفي وقت قصير جداً. إذا كنت تبحثين عن طبق سريع ومغذي لتقديمه لعائلتك أو لضيوفك، فإن هذه الوصفة هي الخيار المثالي. تعتمد هذه الوصفة على مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل.

المكونات اللازمة

200 جرام من الباستا (سباجيتي أو بيني)

2 حبة زوكيني متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح رفيعة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

3 فصوص ثوم مفرومة

نصف كوب من الجبن البارميزان المبشور

ملح وفلفل حسب الرغبة

نصف كوب من الريحان الطازج للتزيين

طريقة التحضير

الخطوة 1: سلق الباستا

قومي بغلي ماء في قدر كبير مع إضافة قليل من الملح. بعد غليان الماء، أضيفي الباستا واتركيها تُطهى حتى تَصل إلى قوام “الدنتي”، ثم قومي بتصفيتها واحتفظي بكوب من ماء السلق للاستخدام لاحقًا.

الخطوة 2: طهي الزوكيني

ضع في مقلاة واسعة زيت الزيتون وسخنه على نار متوسطة. أضيفي الثوم المفروم وحركيه لبضع ثوانٍ حتى تفوح رائحته. ثم أضيفي شرائح الزوكيني وقلبيها حتى تَليين قليلاً دون أن تفقد لونها الأخضر النضر.

الخطوة 3: تجميع المكونات

أضيفي الباستا إلى المقلاة مع الزوكيني واخلطي جيداً. أضيفي ملعقتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من ماء السلق الذي حفظته سابقاً لضمان تمازج المكونات معًا. ثم أضيفي الجبن البارميزان وتبلي بالملح والفلفل حسب الذوق.

الخطوة 4: تقديم الطبق

قدّمي الباستا ساخنة في طبق تقديم، وزينيها بأوراق الريحان الطازجة لمزيد من النكهة واللون. يمكنك إضافة المزيد من الجبن البارميزان إذا رغبت.

استمتعي بوجبة لن تستغرق سوى 20 دقيقة لتحضيرها، وستنال إعجاب الجميع بنكهتها الشهية والمميزة. بون أپتي!