دوري نجوم العراق (24): القوة الجوية يستقبل الكرخ

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي القوة الجوية مع الكرخ الساعة 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، والكرمة مع نفط البصرة بنفس التوقيت، والطلبة مع نوروز الساعة 23:30.

النتائج المسجلة في الجولة (24)

زاخو × النفط 2-1

نفط ميسان × الشرطة 0-4

الكهرباء × كربلاء 1-1

القاسم × الحدود 3-2

الزوراء × أربيل4-0

الميناء × النجف 1-1

ديالى × دهوك- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة

1- زاخو: 49 نقطة

2- الزوراء: 49 نقطة

3- الشرطة: 47 نقطة

4- القوة الجوية:41 نقطة

5- الطلبة: 37 نقطة