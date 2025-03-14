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دوري نجوم العراق (24): القوة الجوية يستقبل الكرخ

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دوري نجوم العراق (24): القوة الجوية يستقبل الكرخ

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بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 05:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الجمعة، مباريات الجولة الرابعة والعشرين من دوري نجوم العراق بكرة القدم، حيث يلتقي القوة الجوية مع الكرخ الساعة 21:15 بتوقيت مكة المكرمة، والكرمة مع نفط البصرة بنفس التوقيت، والطلبة مع نوروز الساعة 23:30.

النتائج المسجلة في الجولة (24)
زاخو × النفط 2-1
نفط ميسان × الشرطة 0-4
الكهرباء × كربلاء 1-1
القاسم × الحدود 3-2
الزوراء × أربيل4-0
الميناء × النجف 1-1
ديالى × دهوك- تأجلت

ترتيب فرق المقدمة
1- زاخو: 49 نقطة
2- الزوراء: 49 نقطة
3- الشرطة: 47 نقطة
4- القوة الجوية:41 نقطة
5- الطلبة: 37 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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