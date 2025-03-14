اجعلي أبريقك لامعاً فقط بإضافة هذا المكون إلى ماء الغلي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 04:52 صباحاً - كيفية تنظيف وتلميع الأبريق بسهولة

يواجه العديد منا مشكلة في تنظيف الأباريق التي تُستخدم لغلي الماء والشاي، وخاصة تلك المصنوعة من المعدن التي تتعرض للبقع وتراكم الرواسب المعدنية. لكن لحسن الحظ، هناك طريقة سهلة وبسيطة للحفاظ على لمعان أبريقك باستخدام مكون واحد فقط يمكنك إضافته إلى ماء الغلي.

المكون السري لتلميع الأبريق

لا يحتاج الأمر إلى مواد كيميائية قوية أو أدوات تنظيف باهظة الثمن. كل ما تحتاجينه هو القليل من الخل الأبيض. نعم، هذا المكون المتعدد الاستخدامات يمكنه فعل العجائب لأبريقك. إليك كيف يمكنك استخدامه:

أضيفي كوباً من الخل الأبيض إلى ماء الأبريق ثم املئي الباقي بالماء العادي.

ضعي الأبريق على النار واتركيه حتى يصل الماء إلى نقطة الغليان.

بعد الغليان، اتركي المحلول داخل الأبريق لمدة تتراوح بين 15 إلى 30 دقيقة. هذا الوقت يسمح للخل بالعمل على إذابة البقع والرواسب.

أفرغي المحتويات من الأبريق ثم اغسليه جيداً بالماء والصابون.

ينصح بتكرار هذه العملية مرة كل شهر للحفاظ على لمعان ونظافة الأبريق.

نصائح إضافية للحفاظ على نظافة الأباريق

بالإضافة إلى استخدام الخل الأبيض بصورة منتظمة لتنظيف الأبريق، يمكنك اتباع بعض النصائح الإضافية للعناية بالأباريق:

اجعليها عادة لفرك الأبريق بلطف باستخدام إسفنجة ناعمة بعد كل استخدام، خاصة إذا كنت تستخدمين الماء العسر.

تجنبي استخدام أدوات تنظيف خشنة والتي يمكن أن تخدش السطح المعدني للأبريق.

احرصي دائماً على تجفيف الأبريق بعد غسله لمنع تكوّن البقع المائية.

باستخدام هذه الطريقة، لن تضمني فقط أبريقاً نظيفاً ولامعاً، بل ستتمتعين أيضاً بشرب ماء نقي ونظيف خالٍ من أي رواسب أو شوائب.