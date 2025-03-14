٤ طرق لإزالة العلكة العالقة عن الملابس

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 03:55 صباحاً - كيفية تنظيف الملابس من العلكة

العلكة العالقة على الملابس يمكن أن تكون مشكلة مزعجة وتظهر بشكل غير لائق. لحسن الحظ، هناك طرق فعّالة لإزالة هذه العلكة دون الإضرار بالقماش. في هذا المقال، سنستعرض بعض الخطوات البسيطة التي يمكن أن تساعدك في التخلص من هذه المشكلة بسهولة.

الطريقة الأولى: استخدام الثلج

واحدة من أسهل الطرق لإزالة العلكة هي باستخدام الثلج. يعمل الثلج على تجميد العلكة، مما يجعلها سهلة الإزالة. اتبع الخطوات التالية:

ضع مكعبات الثلج في كيس بلاستيكي.

ضع الكيس على العلكة واتركه لبضع دقائق حتى تتصلب العلكة.

استخدم أداة غير حادة، مثل بطاقة الائتمان، لكشط العلكة برفق.

الطريقة الثانية: استخدام الخل الأبيض

الخل الأبيض يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا في إزالة العلكة. إليك كيف يمكنك القيام بذلك:

سخّن القليل من الخل الأبيض حتى يصبح دافئًا.

بلّل قطعة قماش في الخل واضغط بها على العلكة.

قم بكشط العلكة بلطف باستخدام أداة غير حادة.

الطريقة الثالثة: استخدام زبدة الفول السوداني

زبدة الفول السوداني تحتوي على زيوت يمكن أن تساعد في تليين العلكة وإزالتها بسهولة:

ضع كمية صغيرة من زبدة الفول السوداني على العلكة.

اتركها لبضع دقائق لتسمح للزيوت بالعمل.

قم بإزالة العلكة باستخدام أظافرك أو أداة غير حادة.

الطريقة الرابعة: استخدام مجفف الشعر

يمكن لاستخدام الحرارة من مجفف الشعر أن يكون فعالًا لتخفيف العلكة:

وجّه مجفف الشعر صوب العلكة لبضع دقائق لتليينها.

عندما تبدأ العلكة في الذوبان، استخدم قطعة ملابس أو أداة غير حادة لإزالتها.

هذه الطرق البسيطة يمكن أن تساعدك في إزالة العلكة العالقة عن الملابس بسهولة. بتطبيق هذه الحلول، ستتمكن من الحفاظ على ملابسك نظيفة وجميلة دون أي تلف أو بقع. دائمًا تأكد من اختبار أي طريقة على منطقة غير ظاهرة من الملابس أولاً لضمان عدم حدوث أي تغيير في اللون أو القوام.