حيل لتنظيف حوض الغسالة وتطهيرها من الترسبات

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 14 مارس 2025 03:55 صباحاً - أفضل الطرق للحفاظ على نظافة حوض الغسالة

اللجوء إلى تنظيف حوض الغسالة بشكل دوري يساهم في زيادة عمر الجهاز وتحسين أداءه. إليك بعض النصائح والحيل المفيدة التي تساعدك في الحفاظ على حوض الغسالة خاليًا من الترسبات والروائح الكريهة.

تنظيف الغسالة بانتظام

للحصول على أفضل النتائج، يجب عليك تنظيف الغسالة بانتظام. يمكن استخدام المواد الطبيعية مثل الخل وصودا الخبز لتنظيف حوض الغسالة:

الخل الأبيض: اسكب كوبًا من الخل الأبيض في حوض الغسالة وشغلها على دورة غسيل ساخنة. يساعد الخل في إزالة الترسبات الكلسية والروائح الكريهة.

اسكب كوبًا من الخل الأبيض في حوض الغسالة وشغلها على دورة غسيل ساخنة. يساعد الخل في إزالة الترسبات الكلسية والروائح الكريهة. صودا الخبز: رش كوبًا من صودا الخبز داخل حوض الغسالة وشغلها على دورة غسيل ساخنة. يعمل صودا الخبز على تلميع الأسطح الداخلية وإزالة البقع.

فحص وتنظيف الفلتر

من المهم أيضًا فحص وتنظيف فلتر الغسالة بشكل دوري. قد يكون الفلتر ممتلئًا بالشوائب والأوساخ التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد التصريف:

افتح غطاء الفلتر وقم بإزالة أية شوائب متراكمة بداخله.

اشطف الفلتر تحت الماء وقم بإعادة تركيبه بعناية.

تجنب تراكم الروائح الكريهة

يجب الحرص على إبقاء باب الغسالة مفتوحًا بعد كل دورة غسيل للسماح للهواء بالتدفق وتجفيف الأجزاء الداخلية. قد تساهم هذه الخطوة البسيطة في منع تراكم الرطوبة والروائح الكريهة.

النصائح الإضافية للصيانة

تجنب الإفراط في استخدام المنظفات، حيث يمكن أن يُساهم ذلك في تراكم الرواسب والروائح غير المرغوبة.

قم بإجراء صيانة دورية للغسالة من قبل الفنيين المختصين لضمان عملها بكفاءة عالية.

تأكد من اتباع هذه الخطوات باستمرار للحصول على غسالة نظيفة وفعالة والتنعم بملابس نظيفة وصحية.