كيف تعرفين أخبار طفلك في المدرسة بـ٣ أسئلة ذكية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 10:56 مساءً - تواصل فعال مع طفلك

من المهم أن تحظى العلاقة بين الآباء وأطفالهم بأساس قوي من الثقة والتفاهم، خاصة عند استيضاح أخبار الطفل في المدرسة. ولكن مع كثرة الأشغال والتغيرات اليومية، قد يكون من الصعب متابعة تفاصيل يوم طفلك الدراسي. بأثناء مكالمتك معه، يجب التركيز على طرح الأسئلة التي تشجعه على التعبير والمتابعة الجيدة.

3 أسئلة ذكية لمعرفة أحوال طفلك الدراسية

للحصول على المزيد من التفاصيل بشكل سلس، يمكنك استعمال هذه الأسئلة اللطيفة والفعّالة:

ما هو الشيء المفضل لديك اليوم في المدرسة؟ – هذا السؤال يدفع طفلك للتركيز على الجوانب الإيجابية من يومه، ويتيح لك فهم الاهتمامات والمواضيع التي يستمتع بها.

– هذا السؤال يدفع طفلك للتركيز على الجوانب الإيجابية من يومه، ويتيح لك فهم الاهتمامات والمواضيع التي يستمتع بها. هل واجهت أي تحديات أو صعوبات اليوم؟ – من خلال هذا السؤال، يمكنك معرفة ما إذا كان هناك أي شيء يستدعي انتباهك أو دعمك، مما يساعدك في تقديم النصائح أو التدخل إذا لزم الأمر.

– من خلال هذا السؤال، يمكنك معرفة ما إذا كان هناك أي شيء يستدعي انتباهك أو دعمك، مما يساعدك في تقديم النصائح أو التدخل إذا لزم الأمر. هل تعلمت شيئًا جديدًا أو مثيرًا؟ – هذا السؤال يعزز شعور الاكتشاف وحب المعرفة عند طفلك، ويفتح المجال أمام مناقشة مواضيع جديدة قد تكون مثيرة للاهتمام لكل منكما.

خلق بيئة داعمة ومفتوحة

الهدف من هذه الأسئلة ليس التدخل في تفاصيل حياة الطفل بشكل مزعج، بل خلق حوار مشترك يمكن للطفل من خلاله التعبير عن مشاعره وتجارب يومه. كوني دائمًا مستمعة جيدة ومتفهمة، وأظهري لطفلك أنك مهتمة بما يحدث في حياته الدراسية والاجتماعية. تذكري أن العلاقة الزاخرة بالثقة والتواصل الفعال تؤسس لطفل سعيد وواثق.