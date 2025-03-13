وصفات تنظيف فعالة للستائر والمفروشات في رمضان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 09:55 مساءً - أفضل الطرق للحفاظ على نظافة الستائر والمفروشات في شهر رمضان

تتطلب عملية تنظيف الستائر والمفروشات في المنزل عناية خاصة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك الذي يُعتبر وقتًا للتجمعات العائلية والضيافة. مع ازدياد الزيارات العائلية والضيافة خلال هذا الشهر الفضيل، يصبح من المهم الحرص على نظافة وجمال ستائر ومفروشات المنزل. إليك بعض الاستراتيجيات الفعالة للحفاظ على نظافة المنزل وتألقه.

الستائر: نصائح للتنظيف والعناية

يُفضل تنظيف الستائر بانتظام لتفادي تراكم الغبار والأوساخ، وفيما يلي بعض النصائح الفعالة لتنظيفها:

استخدام المكنسة الكهربائية: تمرير المكنسة الكهربائية بنعومة على الستائر يزيل الغبار دون الحاجة للفك والغسيل.

تمرير المكنسة الكهربائية بنعومة على الستائر يزيل الغبار دون الحاجة للفك والغسيل. التنظيف بالبخار: يساهم استخدام جهاز البخار في تنظيف وتطهير الستائر دون عناء الفتح والفك.

يساهم استخدام جهاز البخار في تنظيف وتطهير الستائر دون عناء الفتح والفك. الغسل اليدوي: إذا كانت الستائر قابلة للغسل، يُفضل غسلها بلطف باليد في ماء فاتر ومنظف لطيف.

المفروشات: كيفية الحفاظ على تألق الأثاث

تحتاج المفروشات أيضًا إلى عناية خاصة للحفاظ على لونها ونضارتها. إليك بعض النصائح للحفاظ على جمال الأثاث:

تنظيف الأريكة: قم بتنظيف الأريكة بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية ملائمة لإزالة الغبار والجسيمات الدقيقة التي قد تتسبب في بهتان الألوان.

قم بتنظيف الأريكة بانتظام باستخدام مكنسة كهربائية ملائمة لإزالة الغبار والجسيمات الدقيقة التي قد تتسبب في بهتان الألوان. إزالة البقع: في حال وقوع أي انسكابات، يفضل تنظيفها فورًا باستخدام محلول ماء وخل بنسبة متساوية لتجنب تشكّل البقع.

في حال وقوع أي انسكابات، يفضل تنظيفها فورًا باستخدام محلول ماء وخل بنسبة متساوية لتجنب تشكّل البقع. قلب الوسائد: يُنصح بتقليب الوسائد بانتظام لمنع تراكم الأوساخ في جانب واحد وللحفاظ على شكلها وانتفاخها.

مع اتباع هذه النصائح، يمكنك الحفاظ على نظافة وأناقة منزلك طوال شهر رمضان المبارك. تذكري أن العناية الدائمة هي مفتاح الحفاظ على جمال المنزل ورونقه.