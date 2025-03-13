فوائد زيت القطران على صحة الشعر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 08:49 مساءً - فوائد زيت القطران لصحة الشعر

يُعتبر زيت القطران من الزيوت الطبيعية التي تُستخدم منذ القدم في العناية بالشعر والبشرة. يُستخرج هذا الزيت من تقطير الأخشاب والنباتات، ويتميز بتركيبته الغنية بالمواد الفعّالة التي تُساهم في تحسين صحة الشعر وإكسابه مظهراً حيوياً وجذاباً.

تعزيز نمو الشعر

واحدة من أبرز فوائد زيت القطران هي قدرته على تعزيز نمو الشعر. فهو يعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يساعد في إيصال المزيد من العناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر، وبالتالي تعزيز نموها وزيادة كثافتها.

تقوية الشعر ومنع التساقط

يحتوي زيت القطران على مجموعة من المواد التي تُساعد في تقوية الشعر من جذوره. كما يُسهم في منع تساقط الشعر بفضل خصائصه المضادة للأكسدة التي تحمي الشعر من التلف والجذور الحرة.

التخلص من القشرة

زيت القطران له تأثير كبير في التخلص من قشرة الشعر. فهو يمتلك خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا، مما يُقلل من التهابات فروة الرأس ويمنع ظهور القشرة مجدداً.

تجديد حيوية الشعر

يساهم استخدام زيت القطران بانتظام في تجديد حيوية الشعر وإضفاء لمعان طبيعي عليه. كما يعمل على ترطيب الشعر وتنعيمه، مما يُكسبه مظهراً صحياً ونضراً.

طريقة استخدام زيت القطران

يمكنك تضمين زيت القطران في روتين العناية بشعرك باتباع الخطوات التالية:

ضعي كمية مناسبة من زيت القطران في راحة يدكِ.

دلكي فروة الرأس بلطف باستخدام أطراف الأصابع لمدة 5-10 دقائق.

اتركي الزيت على الشعر لمدة ساعة قبل غسله بالشامبو.

يُفضل استخدامه مرة إلى مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

في الختام، يُعتبر زيت القطران خياراً مثالياً لمن يبحث عن حلول طبيعية للعناية بالشعر وتحسين صحته. مع الالتزام بالاستخدام المنتظم، ستلاحظ تحسناً ملحوظاً في قوة ونعومة شعرك.