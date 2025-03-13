طريقة طبخ البامية بسهولة في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 08:49 مساءً - مكونات البامية لتحضيرها في المنزل

تحضير البامية في المنزل يعتبر من الأطباق الشهيرة والمحبوبة في العديد من المطابخ العربية، حيث تتميز بنكهتها الفريدة وفوائدها الصحية. إليك قائمة المكونات التي ستحتاجينها لتحضير البامية بسهولة:

نصف كيلوغرام من البامية الطازجة

500 غرام من اللحم البقري أو الغنمي، مقطع إلى مكعبات صغيرة

بصلة كبيرة، مفرومة ناعماً

3 فصوص ثوم، مفرومة

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زبدة

ملعقتان معجون طماطم

3 حبات طماطم طازجة، مفرومة

ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة

كوب ماء أو مرق لحم حسب الحاجة

خطوات تحضير البامية في المنزل

بعد تجهيز المكونات، يمكنك البدء في تحضير البامية باتباع الخطوات البسيطة التالية:

التجهيز المسبق

اغسلي البامية وجففيها جيداً.

قومي بتقليم رؤوس البامية بشكل دائري للحفاظ على شكلها أثناء الطهي.

تحضير اللحم

في قدر، سخني الزيت أو الزبدة وأضيفي مكعبات اللحم.

قلبي اللحم حتى يُصبح بنياً ومطبوخاً جزئياً.

أضيفي البصل المفروم وقومي بتقليبه حتى يذبل.

أضيفي الثوم وقلبيه لمدة دقيقة إضافية.

إضافة البامية وطهي الطبق

أضيفي البامية إلى القدر وقلبيها مع اللحم والبصل والثوم.

أضيفي معجون الطماطم والطماطم الطازجة المفرومة.

تبلي الخليط بالملح، الفلفل الأسود، والبهارات المشكلة.

صبي الماء أو المرق على الخليط لينضج كل شيء بالتساوي.

قومي بتغطيته واتركيه على نار هادئة لمدة 30-40 دقيقة حتى تُصبح البامية واللحم طريين وناضجين تماماً.

التقديم والنصائح

قدمي البامية المطبوخة ساخنة مع الأرز الأبيض المفلفل أو الخبز العربي الطازج. يمكنك أيضاً إضافة القليل من عصير الليمون لتحسين النكهة. استمتعي بهذا الطبق اللذيذ والمغذي مع عائلتك وأحبائك!