فان دايك يتلقى عرضاً عربياً

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 02:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن مدافع ليفربول، فيرجيل فان دايك، تلقى عرضاً من أحد الأندية العربية، للانضمام لصفوفه، خلال الصيف المقبل.

وينتهي عقد فان دايك مع الريدز، مع ختام الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد، حتى الآن.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية، فإن هناك عرضاً من جانب الهلال السعودي لضم فان دايك مقابل راتب سنوي يصل لأكثر من 20 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قائد ليفربول لم يرد على عرض الهلال حتى الآن، حيث يفضل التركيز على نهائي كأس الرابطة الإنكليزية أمام نيوكاسل، بالإضافة إلى السباق على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز، بعد توديع مسابقة دوري أبطال أوروبا.