طريقة سهلة لصناعة الحليب المكثف في المنزل

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 02:53 مساءً - خطوات تحضير الحليب المكثف في المنزل

هل تساءلت يومًا عن كيفية صنع الحليب المكثف في المنزل باستخدام مكونات بسيطة موجودة لديك؟ الحليب المكثف هو مكون أساسي في العديد من الحلويات والمعجنات ويمكنك تحضيره بنفسك بكل سهولة ويسر. فيما يلي سنقدم لك طريقة سهلة لتحضيره في مطبخك.

المكونات المطلوبة

كوبان من الحليب السائل

كوب من السكر الأبيض

ملعقة صغيرة من الفانيليا

رشة صغيرة من الملح

الطريقة

1. **تسخين المكونات**:

ضع الحليب والسكر في قدر على نار متوسطة. استمر في التقليب حتى يذوب السكر تمامًا.

2. **عملية الطهي**:

اترك الخليط ليصبح ساخنًا حتى يبدأ في الغليان. بمجرد الغليان، قم بخفض النار إلى نار هادئة.

3. **التقليب المستمر**:

استمر في التحريك بانتظام لمنع التصاق الحليب أو احتراقه. هذه الخطوة مهمة للحصول على القوام المثالي.

4. **الإضافات النهائية**:

بعد حوالي 30 إلى 40 دقيقة، سوف تلاحظ أن الخليط قد بدأ في التكثف. قم بإضافة الفانيليا والملح مع التقليب جيدًا.

5. **تبريد الخليط**:

اترك الحليب المكثف ليبرد تمامًا قبل سكبه في مرطبان أو زجاجة نظيفة. احفظه في الثلاجة لاستخدامه في الوصفات المختلفة.

نصائح للتخزين والاستخدام

– يُفضل الاحتفاظ بالحليب المكثف في وعاء زجاجي محكم الإغلاق للحفاظ على نكهته وقوامه.

– يمكن استخدام الحليب المكثف في وصفات متعددة مثل الكيك، الأيس كريم، أو حتى كإضافة لكوب القهوة الخاص بك.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تحضير الحليب المكثف في المنزل بسهولة وبتكلفة أقل من الشراء من المتجر. استمتع بصنع وصفاتك المفضلة والشعور بالإنجاز بمنتج صنعته بنفسك!