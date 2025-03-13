“ماك أند تشيز رمضاني: وصفة سريعة ولذيذة لسحور مشبع ومميز!”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 02:53 مساءً - متابعة- بتول ضوا

ماك أند تشيز من الأطباق الشهيرة التي يحبها الكبار والصغار، وهي مثالية لتقديمها على سفرة السحور في شهر رمضان المبارك. تتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وسرعتها، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأيام التي نبحث فيها عن وجبات لذيذة ولا تتطلب مجهودًا كبيرًا.

المكونات:

– 2 كوب مكرونة (يفضل الأنواع القصيرة مثل البيني أو الإلبو)

– 2 كوب جبن شيدر مبشور

– 1 كوب حليب

– 2 ملعقة كبيرة زبدة

– 2 ملعقة كبيرة دقيق

– نصف ملعقة صغيرة ملح

– ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

– ربع ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري)

طريقة التحضير:

1. قم بسلق المكرونة في ماء مغلي مع قليل من الملح حتى تنضج، ثم صفيها من الماء وضعها جانبًا.

2. في قدر آخر، ضعي الزبدة على نار متوسطة حتى تذوب، ثم أضيفي الدقيق وقلبي جيدًا حتى يتجانس المزيج.

3. أضيفي الحليب تدريجيًا مع الاستمرار في التقليب حتى يصبح المزيج كثيفًا ومتجانسًا.

4. أضيفي الجبن المبشور وقلبي حتى يذوب تمامًا ويتشكل صوص كريمي.

5. أضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا حسب الرغبة.

6. أضيفي المكرونة المسلوقة إلى صوص الجبن وقلبي جيدًا حتى تختلط المكونات.

7. قدمي الطبق ساخنًا مع إمكانية تزيينه ببعض الجبن المبشور أو البقدونس المفروم.

هذه الوصفة ستضيف لمسة مميزة إلى سفرة السحور الرمضانية، وستكون وجبة مشبعة ولذيذة تمنحك الطاقة لليوم التالي من الصيام. جربها واستمتع بمذاقها الرائع