حسام حبيب مهاجماً شيرين: “لن أسميها صوت مصر وسأتنازل عن جنسيتي لو كانت كذلك

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 02:53 مساءً - متابعة- بتول ضوا

في تصريحات مثيرة للجدل، رفض الفنان حسام حبيب، زوج الفنانة شيرين عبد الوهاب السابق، أن تُلقب بـ”صوت مصر”، وذلك خلال ظهوره في برنامج “العرافة مع بسمة وهبة”. وأكد حبيب أنه سيتنازل عن جنسيته المصرية إذا كانت شيرين عبد الوهاب تستحق هذا اللقب بسلوكها الحالي.

وأشار حبيب إلى أنه كان له دور كبير في نجاح شيرين عبد الوهاب خلال فترة زواجهما، مؤكدًا أنها هي من طلبت الزواج منه. كما أضاف أنه مستعد لكشف جميع تفاصيل علاقتهما بالشهود والإثباتات، في إشارة إلى الخلافات التي لا تزال قائمة بينهما حتى بعد انفصالهما.

من ناحية أخرى، يستعد حسام حبيب لإطلاق ألبومه الجديد، والذي يتضمن تعاونًا مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين في العالم العربي. هذا الألبوم يأتي في وقت يعود فيه الجدل حول علاقته “التوكسيك” مع شيرين عبد الوهاب إلى الواجهة، خاصة بعد ظهوره في مقلب برنامج “رامز إيلون مصر”، حيث أجبره رامز جلال على الاعتراف بأنه من دمر شيرين عبد الوهاب.

هذه التصريحات أعادت أزمة العلاقة بين الطليقين إلى دائرة الضوء مرة أخرى، مما أثار ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي. يبقى أن نرى كيف ستتطور هذه الأحداث، خاصة مع استعداد حسام حبيب لكشف المزيد من التفاصيل حول علاقتهما السابقة.