نشكركم على متابعتكم خبر من الإعتيادي إلى الاستثنائي: 10 أسرار لتحويل إطلالتك إلى (لوك) عصري يخطف الأنظار على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 01:56 مساءً -

متابعة- بتول ضوا

في عالم الموضة المتغير باستمرار، يبحث الكثيرون عن طرق للحفاظ على مظهر عصري وأنيق دون بذل مجهود كبير. سواء كنت تفضل الإطلالات الكلاسيكية أو العصرية، هناك بعض النصائح الأساسية التي يمكن أن تساعدك في تحقيق (لوك) مميز. في هذا المقال، سنقدم لك 10 نصائح لتبدو بأناقة وعصرية في كل الأوقات.

1. اختر القطع الأساسية: القطع الأساسية هي أساس أي إطلالة أنيقة. قم بشراء قطع عالية الجودة مثل الجينز الأسود الكلاسيكي، البلازر، القميص الأبيض، والجاكيت الجلد. هذه القطع يمكن تنسيقها بسهولة مع أي إطلالة.

2. اهتم بالألوان المحايدة: الألوان المحايدة مثل الأسود، الأبيض، الرمادي، والبني تعتبر خيارات آمنة وأنيقة. يمكنك استخدامها كقاعدة لإطلالتك وإضافة لمسات من الألوان الزاهية كإكسسوارات.

3. لا تهمل الإكسسوارات: الإكسسوارات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في إطلالتك. اختر ساعة أنيقة، حزام بسيط، أو نظارات شمسية عصرية لإضافة لمسة شخصية إلى (لوكك).

4. اهتم بالتفاصيل: التفاصيل الصغيرة مثل طي الكمامة بشكل أنيق، أو اختيار الجوارب المناسبة، يمكن أن تعكس مدى اهتمامك بأناقتك. لا تهمل هذه التفاصيل البسيطة.

5. اختر الأحذية المناسبة: الأحذية هي العنصر الذي يكمل الإطلالة. اختر أحذية عالية الجودة تناسب المناسبة، سواء كانت كاجوال أو رسمية. الأحذية الرياضية البيضاء تعتبر خيارًا عصريًا يناسب العديد من الإطلالات.

6. اعتمد على الطبقات: الطبقات (Layering) هي طريقة رائعة لإضافة عمق إلى إطلالتك. جرب ارتداء البلازر فوق القميص، أو الجاكيت فوق البلوزة. هذه الطريقة تضيف أناقة وعصرية إلى مظهرك.

7. اهتم بنظافة الملابس: مهما كانت ملابسك أنيقة، فإنها لن تبدو جيدة إذا كانت متسخة أو مجعدة. تأكد من غسل وكي ملابسك بشكل منتظم للحفاظ على مظهر أنيق.

8. اختر المقاسات المناسبة: الملابس الضيقة جدًا أو الواسعة جدًا يمكن أن تفسد إطلالتك. اختر المقاسات التي تناسب جسمك بشكل مثالي لتظهر بمظهر أنيق ومريح.

9. جرب الإطلالات الكاجوال الذكية: الإطلالات الكاجوال الذكية (Smart Casual) تعتبر خيارًا مثاليًا للعديد من المناسبات. جرب ارتداء الجينز مع البلوزة والجاكيت للحصول على مظهر أنيق وعصري.

10. كن واثقًا من نفسك: الثقة هي العنصر الأهم في أي إطلالة. حتى إذا كنت ترتدي أبسط الملابس، فإن ثقتك بنفسك ستجعلها تبدو أنيقة وجذابة