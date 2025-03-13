واين روني: مانشستر يونايتد يحتاج لتعديلات ضخمة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 01:56 مساءً - يرى واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، أنه يتوجب رحيل عدد كبير من اللاعبين عن الفريق، بعد الموسم المخيب للآمال الذي يعيشه النادي الإنكليزي.

وقال روني في تصريحات لشبكة “ستيك تو فوتبول”، لدي سؤاله عما إذا كان هناك طريق للعودة مع الفريق الحالي: “لا، لا أعتقد ذلك. يبدو أنهم تائهين. أعتقد أنهم خائفون من ارتكاب خطأ”.

وأضاف: “أعتقد أن برونو فرنانديز هو الوحيد الذي يظل يقدم عروضاً قوية، هو يزعجك في بعض الأوقات أيضاً، ولكنه الوحيد الذي يستمر في العطاء”.

وأكد: “الفريق يحتاج لتعديلات ضخمة. أعتقد أن هناك حاجة لرحيل 10 أو 15 لاعباً عن النادي”.

وأتم بهذا الشأن: “بوضوح لا يمكنهم فعل هذا، ولكن أعتقد أن هناك عقلية معينة حيث الأمور لا تسير بشكل صحيح. هذا اللاعب سيمررها له، وهو سيمررها لآخر، ولا أحد يتحمل المسؤولية”.

ويقبع مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر في الدوري الممتاز، حيث فاز في تسع مباريات فقط من أصل 28 خاضها هذا الموسم.