عصير البصل: السر الخفي لشعر صحي وقوي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 12:59 مساءً - متابعة- بتول ضوا

عصير البصل، علاج طبيعي قديم، أصبح حديث الساعة في عالم العناية بالشعر. يحتوي هذا العصير على مجموعة من العناصر الغذائية التي تعزز صحة الشعر وتعالج العديد من مشاكله. في هذا المقال، سنستعرض فوائد عصير البصل للشعر وكيف يمكن استخدامه لتحقيق نتائج مذهلة.

1. تعزيز نمو الشعر: يحتوي عصير البصل على الكبريت الذي يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس، مما يعزز نمو الشعر ويحفز بصيلات الشعر الخاملة.

2. علاج تساقط الشعر: يعمل عصير البصل على تقوية جذور الشعر ويقلل من تساقطه بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والعناصر المغذية.

3. مكافحة العدوى والفطريات: خصائص عصير البصل المضادة للبكتيريا والفطريات تساعد في الحفاظ على فروة رأس صحية وخالية من القشرة.

4. ترطيب الشعر: يعمل عصير البصل على ترطيب الشعر ومنحه لمعانًا طبيعيًا دون الحاجة إلى منتجات كيميائية.

5. تقليل الشيب المبكر: يحتوي على إنزيمات تساعد في إعادة لون الشعر الطبيعي وتأخير ظهور الشيب.

– استخراج العصير: افرم البصل واعصره لاستخراج السائل.

– التطبيق: دلك فروة الرأس بعصير البصل واتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله بشامبو لطيف.

– التكرار: استخدمه مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا للحصول على أفضل النتائج.

– تأكد من تخفيف العصير بالماء إذا كانت بشرتك حساسة.

– اغسل الشعر جيدًا بعد الاستخدام للتخلص من رائحة البصل.

عصير البصل هو علاج طبيعي وفعال للعناية بالشعر، ولكن يجب استخدامه بانتظام وباتساق لتحقيق النتائج المرجوة. جربه وشاهد الفرق بنفسك!