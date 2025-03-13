الأولمبي الإماراتي يواصل تدريباته استعداداً لبطولة غرب آسيا

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 12:59 مساءً - يواصل منتخب الإمارات الأولمبي، تدريباته على ملعب ذياب عوانة ضمن معسكره الداخلي الحالي بمقر اتحاد الكرة في دبي..

ويأتي هذا المعسكر استعداداً للمشاركة في النسخة السادسة لبطولة اتحاد غرب آسيا تحت 23 عاماً، والتي تستضيفها سلطنة عمان في الفترة من 19 إلى 25 مارس/آذار الجاري.

وشهد التدريبات حضوراً رسمياً بتواجد كل من عبيد سالم الشامسي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، وهشام محمد الزرعوني، وأمل حسن بوشلاخ، ثنائي مجلس الإدارة، ومطر الصهباني مشرف المنتخب، وحمد محمد الجنيبي المدير التنفيذي لقطاع الأعمال المساندة.

ويؤدي الأبيض الأولمبي تدريباته بمشاركة جميع اللاعبين، وهم:

سعيد المقدمي، عدلي حاتم، علي عبد الله الصفار، مرزوق راشد البدواوي، مبارك بني زامة، منصور المنهالي، خميس المنصوري، يوسف المرزوقي، زايد خميس، منصور البلوشي، حمدان باسويدان، جمال السعدي، عبد العزيز الشريفي، سولومون سوسو، علي عبد العزيز، سيف المنهالي، مطر زعل، حازم محمد، أنطوني خياط، محمد خليل، عيد الحمادي، مايد الكاس، سيف سالم، غيث عبد الله، يانيك مولر، عيسى خلفان، جونيور ندياي.

نظام البطولة

يشارك في بطولة غرب آسيا 8 منتخبات، وهي الإمارات، عُمان، الأردن، البحرين، السعودية، سوريا، لبنان والكويت، وتم توزيعها على 4 مجموعات بواقع منتخبين في كل مجموعة، ويتواجد منتخب الإمارات في المجموعة الثانية مع منتخب البحرين.

وبحسب نظام البطولة، يلتقي منتخبا كل مجموعة في مباراة واحدة بينهما بالدور الأول، وتتأهل المنتخبات الأربعة الفائزة من هذه المواجهات إلى الدور قبل النهائي، ومن ثم ينتقل الفائزان إلى المباراة النهائية، بينما تلعب المنتخبات الخاسرة في المباريات التي تحدد المراكز من 3 إلى 8.