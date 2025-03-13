“وقفت بشموخ فوق جثث أولادها”.. فيديو لامرأة مسنة سورية يُبكي مواقع التواصل الاجتماعي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 10:51 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أثارت امرأة سورية مسنة ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار فيديو مروع لمجموعة من المسلحين مجهولي الهوية قامت بقتل أولادها الإثنين وحفيدها في مشهد تقشعر له الأبدان في إحدى قرى الساحل السوري.

وظهرت زرقة سباهية “أم أيمن” المرأة المكلومة على ولديها كنان وسهيل ريحان وحفيدها “لامك ريحان” في فيديو تبين أنه تم تصويره في قرية “قبو العوامية” في محافظة اللاذقية السورية، حيث كان المسلحون يوجهون لها الإهانات الطائفية متجاهلين مشاعرها وفاقدين لكل معاني الإنسانية.

وفي الفيديو، ظهر أحد المسلحين يقول لها “سندعس عليكم واستلمي ولادك”، وأضاف “أنتو غدارين عطيناكون الأمان غدرتو فينا”، لترد عليه بكل صلابة وقوة “فشرتو”.

أثارت الحادثة غضباً واسعاً مجبولاً بالحزن والألم، إذ أن مشهد السيدة وهي واقفة أمام جثث فلذات كبدها أدمى قلوب العديد من السوريين الذين أدانوا هذا الفعل القبيح وطالبوا الرئيس أحمد الشرع بالمحاسبة، كما وقامت العديد من الحسابات الأجنبية بمشاركة الفيديو والإدانة.

من الجدير بالذكر، تعرض الساحل خلال الأيام الماضية لأحداث دامية أودت بحياة المئات من الأرواح المدنية البريئة ورجال الأمن العام وأخذت بعداً طائفياً حيث أن اغلب أهل الساحل من الطائفة العلوية، ما أثار الرأي العام العربي والعالمي على حد سواء.