فنانة شهيرة تفجر مفاجئة باعتناقها الإسلام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 10:51 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

في مفاجأة أثارت اهتمامًا واسعًا، كشفت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني عن إسلامها منذ أن كانت في العشرين من عمرها، وذلك خلال ظهورها في إحدى الخيم الرمضانية في مصر. وأكدت أنها لم تتزوج إلا من مسلمين، مما أضاف بعدًا جديدًا لسيرتها الشخصية.

قالت حوراني خلال اللقاء: “إيه يا جماعة، أنا أعلنت إسلامي من لما كان عندي عشرين سنة”، موضحة أنها اقتنعت بالإسلام والقرآن. وأضافت: “وأنا ما تجوّزتش غير مسلمين، ما تجوزتش من مسيحيين”، مؤكدة التزامها بهذا الاختيار في حياتها الخاصة.

يذكر أن حوراني كانت قد أعلنت سابقًا عن نيتها إشهار إسلامها خلال زواجها الأول في عام 2009 من النمسوي من أصل إيراني علي رزا الماسي، والذي أقيمت مراسمه في إيران. ومع ذلك، أكدت في ذلك الوقت أنها لن تتخلى عن ديانتها المسيحية، مما أثار تساؤلات حول هويتها الدينية.

انتهى زواج حوراني من الماسي بالطلاق في عام 2014، بعد أن أنجبا ابنتها الوحيدة ديلارا، التي كانت في الخامسة من عمرها عند انفصال والديها. وعلى الرغم من التحديات الشخصية، واصلت حوراني مسيرتها الفنية بنجاح، حيث اشتهرت بأغاني مثل “عتريس” باللهجة الصعيدية المصرية، و”الخاشوقة” التي تعكس تراث الساحل السوري.

إلى جانب نجاحها الفني، تحمل حوراني شهادة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف من كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية في بيروت، مما يعكس تنوع مواهبها وقدراتها..