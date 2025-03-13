للصائمين.. مخاطر تناول الطعام مباشرة على معدة فارغة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 10:51 صباحاً - “`html

المخاطر الصحية لتناول الطعام مباشرة على معدة فارغة

يعتقد الكثير أن تناول الطعام بعد الصيام أو على معدة فارغة يعيض الجسم بما فقده من طاقة وسعرات حرارية على الفور. ومع ذلك، فإن لتناول الطعام على معدة فارغة مخاطر قد لا تكون واضحة للجميع. في هذا المقال، سنتطرق إلى بعض هذه المخاطر وكيفية التعامل معها بذكاء ووعي.

الجهاز الهضمي وتأثير تناول الطعام المفاجئ

عندما تكون المعدة فارغة لفترة طويلة، تتوقف عن إفراز الأحماض الهضمية بشكل مؤقت. تناول وجبة كبيرة ومفاجئة في هذه الحالة يمكن أن يؤدي إلى:

تهيج المعدة: يمكن للأطعمة الحمضية أو الدسمة أن تسبب تهيجًا في جدار المعدة، مما يسبب الألم والانزعاج.

عسر الهضم: عدم القدرة على هضم الطعام بشكل سليم قد يؤدي إلى شعور بالانتفاخ والغازات.

تأثير مستويات السكر في الدم

تناول الطعام بشكل مفاجئ على معدة فارغة قد يسبب تقلبات كبيرة في مستويات السكر في الدم. يمكن أن يؤدي ذلك إلى:

ارتفاع حاد في السكر: تناول كميات كبيرة من الكربوهيدرات قد يسبب زيادة سريعة في مستوى السكر في الدم، مما يؤدي لاحقًا إلى انخفاض حاد.

اختلال في الطاقة: التغيرات المفاجئة في مستويات السكر يمكن أن تؤثر على مستويات الطاقة والنشاط البدني.

نصائح لصائمين لتجنب المخاطر

من المهم اتباع بعض الإرشادات البسيطة لتجنب الآثار السلبية لتناول الطعام على معدة فارغة:

بدء الإفطار بتناول التمر والماء: التمر مصدر جيد للطاقة سريع الامتصاص، والماء يساعد على ترطيب الجهاز الهضمي.

الانتظار قبل تناول وجبة كبيرة: يُفضل تناول وجبة خفيفة ثم الانتظار قليلًا لإعطاء المعدة فرصة للاستعداد.

تجنب الأطعمة الدسمة والمعقدة: يفضل تناول الأطعمة سهلة الهضم التي لا تسبب تهيجًا للمعدة.

باتباع هذه النصائح، يمكن للصائمين الاستمتاع بوجبتي الإفطار والسحور بدون التعرض لمخاطر صحية غير مرغوب فيها، مع الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.