تيبو كورتوا: الحظ وقف إلى جانبنا..

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 09:55 صباحاً - تحدث تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، بواقعية عن تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من بوابة ركلات الترجيح 4-2، بعد الخسارة 0-1 أمام أتلتيكو مدريد (الذهاب 2-1 لـ ريال مدريد)، وقال في تصريحات بعد المباراة: التأهل عن طريق ركلات الترجيح دائماً مسألة حظ، شعرت أن ألفاريز لمس الكرة مرتين وأخبرت الحكم بذلك…

وأضاف: كانت لحظة سوء حظ بالنسبة له، كما أن تسديدة كوريا كانت قوية ولم أتمكن من التصدي لها، لم نقدم أفضل مباراة لنا، لكن الأهم أننا تأهلنا.

وعن التعامل مع ركلات الترجيح قال: تحدثنا مع مدرب الحراس لويس يوبس خلال هذا الأسبوع، كنا نعلم أن كوريا سيسدد في هذا الاتجاه، أما يورينتي فلم تكن لدينا معلومات مسبقة عنه، لكني تذكرت من التدريبات مع ريال مدريد أنه كان يفضل التسديد على اليمين، وبالفعل سدد هناك.

وقال كورتوا أيضاً: لم نبدأ المباراة بشكل جيد، واستقبلنا هدفاً في أول 30 ثانية، ما جعل الأمور أكثر تعقيداً، بعد ذلك، اختار أتلتيكو الدفاع وإغلاق المساحات، ونجحوا في ذلك، حيث لم يضطر أوبلاك إلى القيام بتصديات كبيرة… لم نقدم أداءً جيداً على المستوى الهجومي، ولم نلعب بشكل جيد عموماً، لكننا ركزنا على الدفاع الجيد والاستحواذ.