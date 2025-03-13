كارلو أنشيلوتي: خاطرنا أمام أتلتيكو بالوصول إلى ركلات الترجيح

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 09:55 صباحاً - علّق كارلو أنشيلوتي، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، على تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا من بوابة ركلات الترجيح 4-2 على حساب أتلتيكو مدريد بعدما تبادل الفريقان الفوز 2-1 و0-1.

وقال أنشيلوتي في تصريحات بعد المباراة: المواجهة كانت متكافئة، في الشوط الثاني، سيطرنا جيداً في ملعب الخصم، لكن عندما لا تسجل، فإنك تخاطر بالوصول إلى ركلات الترجيح.

وعن الأشواط الإضافية، قال: كنا نرغب في إنهاء اللقاء قبل الوصول لركلات الترجيح، كامافينجا قدم أداءً رائعاً، وكذلك فالفيردي في خط الوسط… اضطررت لاستبدال تشواميني بسبب حصوله على بطاقة صفراء… إبراهيم دياز أيضاً ساهم كثيراً، فريقنا يواصل القتال رغم الصعوبات، حتى مع إصابة ميندي…

وعن تكليف روديجر بتنفيذ الركلة الأخيرة، قال أنشيلوتي: في البداية، فكرنا أن يسددها إندريك، لكن روديجر بدا أكثر هدوءاً وثقة، تحدثنا في الأمر، ولم أجد إندريك سعيداً جداً بالفكرة، لذا قررنا أن يسددها روديجر.