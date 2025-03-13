نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التونسي (25): الإفريقي يستضيف الملعب التونسي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الإفريقي مع الملعب التونسي، والأولمبي الباجي مع اتحاد تطاوين، وقوافل قفصة مع نجم المتلوي، والترجي الجرجيسي مع الاتحاد المنستيري.
النتائج المسجلة في الجولة (25)
الصفاقسي × مستقبل سليمان 4-0
مستقبل قابس × النجم الساحلي 0-2
اتحاد بن قردان × البنزرتي 1-0
شبيبة العمران × الترجي 2-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الترجي: 53 نقطة
2- الاتحاد المنستيري: 50 نقطة
3- النجم الساحلي: 49 نقطة
4- الإفريقي: 47 نقطة
5- الترجي الجرجيسي: 47 نقطة