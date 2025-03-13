الدوري التونسي (25): الإفريقي يستضيف الملعب التونسي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الخميس، مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري التونسي بكرة القدم، فيلعب الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، الإفريقي مع الملعب التونسي، والأولمبي الباجي مع اتحاد تطاوين، وقوافل قفصة مع نجم المتلوي، والترجي الجرجيسي مع الاتحاد المنستيري.

النتائج المسجلة في الجولة (25)

الصفاقسي × مستقبل سليمان 4-0

مستقبل قابس × النجم الساحلي 0-2

اتحاد بن قردان × البنزرتي 1-0

شبيبة العمران × الترجي 2-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الترجي: 53 نقطة

2- الاتحاد المنستيري: 50 نقطة

3- النجم الساحلي: 49 نقطة

4- الإفريقي: 47 نقطة

5- الترجي الجرجيسي: 47 نقطة