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دوري روشن السعودي (25): الاتحاد يستقبل الرياض

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دوري روشن السعودي (25): الاتحاد يستقبل الرياض

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الاتحاد مع الرياض الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي الشباب مع العروبة، والفتح مع الرائد.

وتقام غداً، الجمعة، ثلاث مباريات أيضاً، فيلعب الساعة 22:00 النصر مع الخلود، والخليج مع الوحدة، وضمك مع القادسية.

وتختتم مباريات هذه الجولة يوم السبت القادم، فيلعب الساعة 22:00 أيضاً الاتفاق مع الفيحاء، والتعاون مع الهلال، والأخدود مع .

ترتيب فرق المقدمة
1- الاتحاد: 58 نقطة
2- الهلال: 54 نقطة
3- القادسية: 51 نقطة
4- النصر: 48 نقطة
5- الأهلي: 48 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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