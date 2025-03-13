دوري روشن السعودي (25): الاتحاد يستقبل الرياض

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 09:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، ثلاث مباريات في افتتاح منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم، فيلعب الاتحاد مع الرياض الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلتقي الشباب مع العروبة، والفتح مع الرائد.

وتقام غداً، الجمعة، ثلاث مباريات أيضاً، فيلعب الساعة 22:00 النصر مع الخلود، والخليج مع الوحدة، وضمك مع القادسية.

وتختتم مباريات هذه الجولة يوم السبت القادم، فيلعب الساعة 22:00 أيضاً الاتفاق مع الفيحاء، والتعاون مع الهلال، والأخدود مع الأهلي.

ترتيب فرق المقدمة

1- الاتحاد: 58 نقطة

2- الهلال: 54 نقطة

3- القادسية: 51 نقطة

4- النصر: 48 نقطة

5- الأهلي: 48 نقطة