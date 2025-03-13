نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يلاقي ريال سوسيداد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الخميس، مباريات إياب دور الـ 16 في الدوري الأوروبي بكرة القدم، وتقام المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:
لاتسيو- إيطاليا × فيكتوريا بلزن- التشيك- الساعة 20:45 (الذهاب 2-1 لفريق لاتسيو).
أتلتيك بلباو- إسبانيا × روما- إيطاليا- الساعة 20:45 (الذهاب 2-1 لصالح فريق روما).
أولمبياكوس- اليونان ×بودو/غليمت- النرويج- الساعة 20:45 (الذهاب 3-0 للفريق النرويجي).
آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا × أجاكس أمستردام- هولندا- الساعة 20:45 (الذهاب 2-1 للفريق الألماني).
مانشستر يونايتد- إنكلترا × ريال سوسيداد- إسبانيا- الساعة 23:00 (الذهاب 1-1).
توتنهام هوتسبير- إنكلترا × الكمار- هولندا- الساعة 23:00 (الذهاب 1-0 للفريق الهولندي).
ليون- فرنسا × ستيوا بوخارست- رومانيا- الساعة 23:00 (الذهاب 3-1 لصالح فريق ليون).
جلاسكو رينجرز- اسكتلندا × فنربخشة- تركيا- الساعة 23:00 (الذهاب 3-1 لصالح جلاسكو رينجرز).