الدوري الأوروبي: مانشستر يونايتد يلاقي ريال سوسيداد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، مباريات إياب دور الـ 16 في الدوري الأوروبي بكرة القدم، وتقام المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:

لاتسيو- إيطاليا × فيكتوريا بلزن- التشيك- الساعة 20:45 (الذهاب 2-1 لفريق لاتسيو).

أتلتيك بلباو- إسبانيا × روما- إيطاليا- الساعة 20:45 (الذهاب 2-1 لصالح فريق روما).

أولمبياكوس- اليونان ×بودو/غليمت- النرويج- الساعة 20:45 (الذهاب 3-0 للفريق النرويجي).

آينتراخت فرانكفورت- ألمانيا × أجاكس أمستردام- هولندا- الساعة 20:45 (الذهاب 2-1 للفريق الألماني).

مانشستر يونايتد- إنكلترا × ريال سوسيداد- إسبانيا- الساعة 23:00 (الذهاب 1-1).

توتنهام هوتسبير- إنكلترا × الكمار- هولندا- الساعة 23:00 (الذهاب 1-0 للفريق الهولندي).

ليون- فرنسا × ستيوا بوخارست- رومانيا- الساعة 23:00 (الذهاب 3-1 لصالح فريق ليون).

جلاسكو رينجرز- اسكتلندا × فنربخشة- تركيا- الساعة 23:00 (الذهاب 3-1 لصالح جلاسكو رينجرز).