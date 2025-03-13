دوري المؤتمر الأوروبي: تشيلسي يلاقي كوبنهاجن

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 08:49 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، الخميس، جميع مباريات إياب دور الـ 16 في دوري المؤتمر الأوروبي بكرة القدم، وفق الآتي، وحسب توقيت مكة المكرمة:

يورغوردين- السويد × بافوس- قبرص- الساعة 20:45 (الذهاب 1-0 للفريق القبرصي).

سيركل بروج- بلجيكا × جاغيلونيا بياليستوك- بولندا- الساعة 20:45 (الذهاب 3-0 للفريق البولندي). ملعب جان برايدال

لوغانو- سويسرا × سيلجي- سلوفينيا- الساعة 20:45 (الذهاب 1-0 للفريق السلوفيني).

رابيد فيينا- النمسا × بوراك بانيا لوكا- البوسنة والهرسك- الساعة 20:45 (الذهاب 1-1).

تشيلسي- إنكلترا × كوبنهاجن- الدانمارك- الساعة 23:00 (الذهاب 2-1 لفريق تشيلسي).

فيتوريا غيماريش- البرتغال × ريال بيتيس- إسبانيا- الساعة 23:00 (الذهاب 2-2).

فيورنتينا- إيطاليا × باناثينايكوس- اليونان- الساعة 23:00 (الذهاب 3-2 للفريق اليوناني).

ليجيا وارسو- بولندا × مولده- النرويج- الساعة 23:00 (الذهاب 3-2 للفريق النرويجي).