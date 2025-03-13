ميندي يصل إلى مباراته الـ 200 مع ريال مدريد

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 13 مارس 2025 04:56 صباحاً - أفادت شبكة (أوبتا)، أن لاعب ريال مدريد ميندي وصل إلى مباراته رقم (200) مع ريال مدريد في جميع المسابقات.

وشارك ميندي أساسياً ضد أتلتيكو مدريد في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي عبرها ريال مدريد من بوابة ركلات الترجيح.

ولم يكن ظهور فيرلاند ميندي كما يجب حيث ارتكب العديد من الأخطاء في التمرير والتغطية والتمركز.